unacanzonealgiorno: la radio passa “Non voglio mica la luna” di Fiordaliso

GROSSETO – E’ il 7 maggio 1984 e Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche.

Non voglio mica la luna è stato composta da Zucchero Fornaciari, Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, presentato da Fiordaliso al Festival di Sanremo 1984, piazzandosi al quinto posto nella Sezione Campioni.

Quella del 1984 era la terza partecipazione dell’artista al Festival, e si trattò del suo salto di qualità: con Non voglio mica la luna Fiordaliso supera i confini nazionali, guadagnando successo anche fuori dall’Italia, soprattutto in Spagna ed in America Latina. E nella versione in lingua spagnola Yo no te pido la luna la cantante diventa famosa in tutta Europa.

Testo

Vorrei due ali d’aliante

Per volare sempre più distante

E una bacca sul fiume

Per pulirmi in pace le mie piume

Un grande letto sai

Di quelli che non si usan più

Un giradischi rotto

Che funzioni però

Quando sono giù un po’.

Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto di stare

Stare in disparte a sognare

E non stare a pensare più a te

Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto un momento

Per riscaldarmi la pelle

Guardare le stelle

E avere più tempo più tempo per me.

Con gli occhi pieni di vento

Non ci si accorge dov’è il sentimento

Tra i nostri rami intrecciati

Troppi inverni sono già passati

Io vorrei defilarmi per i fatti miei

Io saprei riposarmi ma tu

Non cercarmi mai più.

Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto di andare

Di andare a fare l’amore

Ma senza aspettarlo da te

Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto un momento

Per riscaldarmi la pelle guardare le stelle

E avere più tempo più tempo per me

Non voglio mica la luna ma

Voglio solo un po’ fare l’amore con te

Non voglio mica la luna ma

Chiedo solo di andare e di stare con te

Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto di andare

Di andare e fare l’amore

Ma senza aspettarlo da te

Non voglio mica la luna

Voglio soltanto un momento

Per riscaldarmi la pelle e

Guardare le stelle e

Avere più tempo più tempo per me

Non voglio mica la luna