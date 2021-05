Mundialito e molto altro in programma alla nuova pista dei Pini

FOLLONICA – La nuova pista dei Pini a Follonica è pronta a partire. Con il completamento del campo in erba sintetica la struttura di via Merloni, sotto l’egida Uisp, partirà con i tornei e i campionati di calcio a 5, ma anche con altre attività. Il mundialito prenderà il via il 24 giugno, poi – pandemia permettendo – sarà la volta della lunga stagione tra autunno e primavera.

Ma l’offerta è ampia: dopo l’inaugurazione dell’impianto, prevista a metà maggio, ci sarà spazio anche per altri sport come pallavolo e pallamano, ma anche per i summer school camp, i campi estivi che prevedono attività sportive e ricreative per i bambini. I partecipanti, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari, saranno seguiti da istruttori qualificati: previsti anche giochi all’aperto, laboratori e iniziative spiaggia. Per info 3780882122 e 3280783490, Instagram pistadeipinicentrosportivo.