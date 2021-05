Il podcast del 7 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 7 maggio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 7 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 27.063 test di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,64% che corrisponde al 7,5% sulle prime diagnosi.

E la Toscana anche per la prossima settimana rimarrà in zona gialla. La conferma ufficiale arriverà soltanto stasera, ma visti i numeri che riguardano la nostra regione non ci sono dubbi che anche la prossima settimana resti nella fascia di rischio minore.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 43, 21 dei quali nel comune capoluogo e 8 nel comune di Monte Argentario.

All'ospedale Misericordia sono ricoverate 40 persone (tre persone in meno del giorno precedente), 29 delle quali nel reparto di degenza Covid e 11 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 57.469prime dosi e 24.580 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.398.335 dosi.

La cronaca. I carabinieri hanno sequestrato tre cuccioli di cane sull'Amiata. Due erano stati abbandonati, il terzo viveva in condizioni disperate con la madre, dentro un capannone abbandonato senza neppure l'acqua per bere. Alla madre erano stati tagliate anche le orecchie.

I cuccioli si trovano al canile. Verranno curati e affidati a famiglie che vorranno adottarli. Si tratta di cuccioli di astore del Caucaso.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla musica e in particolare alla pop e alla tehcno hause. Tra gli ospiti il duo pop Luca&Luca e il dj Killer Faber.