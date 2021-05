Grida in strada: uomo dà in escandescenze. Arrivano forze dell’ordine e 118

GROSSETO – Grida e sbraiti in strada. Le urla di un uomo, visibilmente alterato, hanno richiamato Polizia municipale, carabinieri, 118 e Croce rossa in via Bolzano, a Grosseto, tra l’entrata secondaria dell’Inail e il Garibaldi.

L’uomo era in evidente stato di agitazione, e continuava a urlare che voleva indietro i propri documenti, richiesti dalle forze dell’ordine per un controllo. Gli agenti, assieme ai medici intervenuti, hanno atteso che l’uomo si calmasse e poi, una volta che la situazione è tornata tranquilla, hanno lasciato che riprendesse la propria auto e andasse via.