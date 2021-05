Ferragni e Fedez scelgono la Maremma per festeggiare il compleanno di Chiara

TALAMONE - Qualche giorno di relax in Maremma per festeggiare il compleanno tra Castiglione della Pescaia a Talamone. Chiara Ferragni oggi festeggia 34 anni e proprio quattro anni fa, per il giorno del suo trentesimo compleanno, Fedez le chiese la mano. Un giorno speciale insomma e per celebrarlo degnamente hanno scelto locotion speciali come L'Andana e la Torre di Talomanccio.

In questi giorni la famiglia "Ferragnez" con il piccolo Leo e la neonata Vittoria stanno trascorrendo una mini in vacanza nella nostra provincia: un soggiorno che stanno raccontando come abitudine sui social.

Qui in basso trovate uno dei post che Chiara Ferragni, una delle influencer più importanti al mondo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 23 milioni di follower.

