Asili nido comunali: partono le iscrizioni. Domande entro il 5 giugno

GROSSETO – A partire da oggi, 7 maggio fino al 5 giugno, sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2021/2022.

È possibile fare domanda esclusivamente online, accedendo e registrandosi alla piattaforma “Novaportal” all’indirizzo https://grossetosc.ristonova.it/novaportal/.

Per avere tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare l’iscrizione, si consiglia di consultare il seguente materiale presente sulla Homepage del Comune alla pagina ufficio scuole dell’infanzia e nidi comunali raggiungibile all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-scuole-dellinfanzia-e-nidi-comunali/:

il Regolamento comunale dei servizi educativi per l’infanzia (DCC 107/2017, DCC 11/2018);

i criteri e punteggi per l’accesso ai nidi d’infanzia, pubblicato sotto la voce “Bando per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali a,e, 2021-2022″ della pagina;

il bando per l’ammissione ai nidi d’infanzia, pubblicato sotto la voce “Bando per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali a,e, 2021-2022″;

il manuale per l’iscrizione online che spiega passo passo i passaggi da effettuare.

Si ricorda che trattandosi di un sistema telematico, in caso di problemi, gli uffici sono a disposizione ai numeri: 0564/488778, 0564/488782 e 0564/488781.