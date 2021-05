20 mila prime dosi di vaccino somministrate tra il 3 e il 9 maggio. Oltre 5 mila e Grosseto

GROSSETO – La campagna di vaccinazione diffusa nella Usl Toscana Sud Est avanza velocemente. Tra il 3 ed il 9 maggio sono 20.782 le somministrazioni previste in prima dose. I vaccini utilizzati sono Pfizer (12.140 ), Moderna (6452 dosi), Johnson & Johnson (2190 dosi). 8880 in provincia di Arezzo, 6339 in provincia di Siena e 5563 in provincia di Grosseto.

A questi vanno aggiunte le seconde dosi, tra cui anche i richiami di Astrazeneca (personale scolastico e forze dell’ordine) iniziate il 6 maggio che prevedono circa 4000 dosi fino a domenica 9 maggio (1500 Arezzo, 1400 Grosseto, 1100 Siena).

Ricordiamo che questo turno di vaccinazione non è ad accesso libero ma solo su prenotazione già effettuata, i cittadini verranno preavvertiti con un SMS.

Contemporaneamente è partita la campagna per la seconda dose con vaccino Moderna delle persone estremamente vulnerabili a domicilio, campagna che terminerà il 9 maggio.

Le categorie coinvolte sono Estremamente Fragili, 70-79, Caregiver e 65-69.

Nello specifico tra ieri, giovedì 6 e domenica 9 maggio saranno 9826 nuove vaccinazioni così divise: 4652 Arezzo, 1894 Grosseto, 3280 Siena.