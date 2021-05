Weekend di grande hockey a Grosseto, la Final Four in casa del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto ospiterà sabato 15 e domenica 16 maggio, al centro sportivo di via Mercurio, una delle due finali promozione del campionato di serie B. La società presieduta da Stefano Osti si è resa disponibile a dare ospitalità alle quattro formazioni del gruppo B (il gruppo A è stato assegnato a Correggio) che si contenderanno un posto nella serie A2 2021-2022.

Per il momento sono due le formazioni sicure di partecipare all’evento, il Prato Hockey, vincitore del girone E, e il Circolo Pattinatori Alice Grosseto, primo nel girone F (foto Casaburi).

Le altre due formazioni usciranno dalla gara di ritorno dello spareggio, in programma domenica alle 17,30 in via Mercurio, tra Circolo Pattinatori RRD e Viareggio Hockey (all’andata successo per 7-6 dei grossetani allenati da Alessandro Brizzi); e dall’ultimo match del girone G, tra Roller Salerno e Hp Matera, previsto per sabato sera alle 19,30. Le due formazioni sono appaiate a 3 punti al secondo posto. Il Giovinazzo, leader del raggruppamento, ha rinunciato a partecipare.

Nel comunicato 41, emesso come delibera d’urgenza del presidente federale Aracu, ha fissato anche gli orari della competizione.

Sabato 15 Maggio

Ore 18.00 – turno 1 gara 1

Ore 21.00 – turno 2 gara 2

Domenica 16 Maggio

Ore 9.00 – turno 2 gara 1

Ore 11.30 – turno 2 gara 2

Ore 17.00 – turno 3 gara 1

Ore 19.30 – turno 3 gara 2

Il settore tecnico nazionale della Fisr, una volta definito il quadro delle squadre qualificate, provvederà a stilare il calendario. Al Circolo Pattinatori Grosseto, la società organizzatrice è riservato il diritto di scegliere l’orario della propria partita (o due nel caso di una qualificazione della RRD) in ciascun turno.

Le formazioni che daranno vita a questo concentramento finale di serie B potranno beneficiare anche del nuovo bar ristorante pizzeria all’interno del centro sportivo, la “Casa dell’hockey”, gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza.