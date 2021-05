Ortelli incontra il ministro Gelmini. Al via dalla prossima settimana la campagna di vaccinazione nelle isole

ISOLA DEL GIGLIO – Un caso di positività, a Giglio Porto, registrato nel Sistema informativo sanitario della Regione Toscana. «I due coniugi di Giglio Castello, positivi dalla metà del mese di aprile, sono invece guariti dopo un breve periodo di isolamento. Rimane quindi un solo caso sull’isola, al momento – lo Comunica il comune del Giglio che prosegue -. Quindi registriamo una situazione di relativa tranquillità anche se raccomandiamo sempre a tutti di mantenere alta la guardia osservando scrupolosamente le disposizioni anticontagio: mascherine, distanziamento e igiene delle mani».

Prosegue la campagna vaccinale oramai estesa anche agli over 65.

Stamani i sindaci delle isole minori hanno incontrato da remoto alcuni ministri del Governo, coordinati dal ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini. «I sindaci hanno illustrato le maggiori criticità dei territori insulari nella speranza che il tavolo di lavoro, iniziato oggi, possa proseguire con continuità nell’ottica della risoluzione di alcuni problemi storici come l’assistenza sanitaria nelle isole».

«Si è trattato anche il tema della campagna per le vaccinazioni di massa che procederanno con il supporto della Difesa e della Protezione Civile. A partire dal prossimo fine settimana infatti si vaccineranno i cittadini delle isole partendo dai territori che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari. Quindi anche per il Giglio e Giannutri si apre una possibilità di vaccinazione a tappeto nel corso del mese di maggio».