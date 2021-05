Le giovani della Ginnastica Grifone brillano nelle competizioni regionali

GROSSETO – Buoni piazzamenti delle giovani della Ginnastica Grifone alle ultime gare regionali. A Ponsacco, una delle gare di qualificazione alla fase nazionale, le grossetane hanno fatto registrare risultati più che buoni. Per la FIG, Gemma Battistini e Cecilia Modanesi si sono classificate quarte nell’esibizione di coppia, mentre un’altra coppia si è piazzata a metà delle 23 partecipanti. Modanesi è inoltre seconda nella palla e nel cerchio. Per gli OPES, terzo posto per Emma Cotogni secondo per Vittoria Bianchi nel cerchio. Primo posto per Viola Verdi e Caterina Dottori nella palla e nel nastro. Medaglia d’oro anche per Nicole Borracelli e Manuela Bindi nel cerchio, per Lucia Caselli nel cerchio e corpo libero e Nicole Colucci nel cerchio e corpo libero.

Nel prossimo fine settimana altra gara a Castefranco di Sotto.

La società fondata nel 1979 presieduta attualmente da Claudio Martelli ha lo scopo di indirizzare le giovani atlete alla partecipazione alle gare regionali e nazionali di ginnastica ritmica della FIG ed OPES con attrezzi e corpo libero. Direttrice dei vari corsi è Rossella Marconi coadiuvata dalle insegnanti Giulia Bianchini, Francesca Fornari, Claudia Giuliani, Alessia Martelli, Stefania Perugini e Francesca Riccucci. Attualmente sono iscritte circa 50 giovani che svolgono attività agonistica e pre agonistica.