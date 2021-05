Di nuovo attiva la Società Podistica Maremmana, sarà affiliata alla Giovanile Salesiana

GROSSETO – Si è ricostituita la Società Podistica Maremmana, che dopo alcuni anni di assenza sarà affiliata alla Polisportiva Giovanile Salesiana.

La riunione per l’elezione del presidente e per la nomina del direttivo si è tenuta in remoto e hanno partecipato per i saluti il presidente regionale del PGS Pezzola Stefano, il presidente provinciale Pierattoni Mirco ed il direttore tecnico dell’ente di promozione Salesiano Antonio Carlotta.

La riunione è stata coordinata dal tesoriere delle Polisportive Giovanili Salesiane Rosini Stefano.

Presidente della società è stata eletta Rosini Stefania, vicepresidente e segretario Matteo Di Marzio ( proposto anche come resp provinciale PGS del podismo) , consiglieri del direttivo con ruoli specifici saranno Alessandro Ginanneschi ( resp. mappature impianti atletica leggera della provincia e referente Master), Daniela Ferraro ( referente Fitness ) e Silvia Bicocchi per il fitwalking. Il ruolo di tesoriere è stato affidato a Matteo Di Marzo. Invitato permanente, che coordinerà le manifestazioni di podismo, sarà Amedeo Gabbrielli.

“Le finalità della società – ha dichiarato la dirigenza – sono quelle di promuovere il podismo o comunque il movimento per il benessere psicofisico, l’attività presso le scuole per far avvicinare allo sport anche i giovani coinvolgere le persone adulte ed i master per correre o semplicemente fare camminate in compagnia. Importante sarà perciò l’attenzione crescente a salute e sport. Verrà così stilato un calendario per camminate ludico-motorie, con tanto spazio alla fantasia in strada ed in montagna, in pineta o a due passi dal mare. Insomma, mille e più occasioni per stare bene praticando una disciplina che ha ben poche controindicazioni e che permette a tanti amanti del podismo di trascorrere qualche ora insieme in totale relax. Ci aspettiamo nuove adesioni di camminatori e podisti”.