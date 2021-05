Servizio civile a Pitigliano: tutte le posizioni aperte

PITIGLIANO – Sono 8 i posti disponibili nel territorio comunale di Pitigliano per i giovani dai 18 ai 29 anni interessati a svolgere per 12 mesi il servizio civile, ottenendo un contributo mensile di 433,80 euro.

Il Bando è aperto e c’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 per presentare la propria candidatura. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente on line collegandosi al sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/

Ecco i posti disponibili a Pitigliano

Croce Oro- Anpas Pitigliano 1 posto con il progetto “SCR Soccorso Etruria” – servizio di assistenza il trasporto di pazienti per visite mediche (è previsto il corso di primo soccorso e di livello avanzato per poter andare in ambulanza). Per avere informazioni Croce Oro Pitigliano 331 6430585.

Croce Rossa 2 posti con il progetto “Non più soli” – tra le mansioni: accompagnare persone sole, consegna pacchi del sociale. I volontari faranno un corso base della Croce Rossa Per avere informazioni Croce Rossa 0564 615757 (dalle ore 8 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00)

Caritas 2 posti progetto “Pitigliano e Siena 2018” – Per avere informazioni 0564 616074

Ospedale Petruccioli di Pitigliano – Azienda USL Toscana Sud Est 1 posto con il progetto “Il volontario di servizio civile come facilitatore di sala nei front office ospedalieri e territoriali area grossetana”. Il volontario sarà impiegato come facilitatore di sala nel front office dell’ospedale. Per informazioni telefoniche o via mail: Roberto Testi 0577536068 roberto.testi@uslsudest.toscana.it, Stefania Livi 0575254134 stefania.livi@uslsudest.toscana.it

Comune di Pitigliano -Anci Toscana 2 posti sul progetto “Fut-urismi”. Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Attività

– supporto ai servizi di accoglienza ed informazione turistica;

– supporto alla organizzazione e gestione di percorsi tematici di turismo culturale e naturalistico

– supporto alla organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del territorio

– collaborazione all’incremento degli strumenti di comunicazione e marketing territoriale (portali, siti web, social network, newsletter, etc)

– rilevazione e raccolta di dati relativi ai beni storico-culturali e ambientali dei territori

Requisiti per presentare la domanda

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della propria candidatura:

sia regolarmente residente, domiciliato o soggiornante in Toscana;

sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

sia disoccupato, inattivo;

sia in possesso di idoneità fisica;

non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

Non può presentare domanda chi:

svolga o abbia già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;

non è inoltre consentito svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in Toscana ed un altro servizio civile, nazionale o universale

abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.