Riapre il museo Guzman. Casamenti: «Era chiuso da sei anni. Grande risultato»

ORBETELLO – «La nostra forza è la squadra» l’ha detto il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, inaugurando oggi il museo archeologico Guzman. «È un grande giorno. Un grande risultato e un nuovo traguardo raggiunto dalla nostra Amministrazione comunale. Abbiamo riaperto il museo Guzman chiuso nel 2015».

Da domenica 16 maggio il Museo, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sarà riaperto solo per visite guidate su prenotazione.

«E’ con grande emozione che sono a presentare il momento di riapertura del Museo Archeologico Guzman, chiuso ormai da cinque anni – afferma l’assessore alla Cultura Maddalena Ottali: -, uno dei progetti più ambiziosi e per il quale da anni lavoriamo in sinergia con il senatore Roberto Berardi e con l’Amministrazione tutta con passione e determinazione. Un luogo che potrà finalmente accogliere le nostre Associazioni culturali e non solo. Aprire un museo significa dare dignità alle nostre radici e aprirsi al mondo».

A breve saranno forniti i contatti per prenotare le visite.