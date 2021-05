Per la prima volta un maremmano nella Società italiana di medicina estetica odontoiatrica

GROSSETO – Incarico di grande importanza per un grossetano, per la prima volta in assoluto, all’interno della Simeo, la Società italiana di Medicina estetica odontoiatrica. Il dottor Glauco Chisci, in possesso della doppia laurea in in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha ricevuto la nomina a segretario Regione Toscana della Simeo (presidente Toscana: Marco Tomas Joosten).

La Simeo è una associazione scientifica nazionale che fornisce un percorso di formazione e crescita professionale ai medici dentisti ed agli odontoiatri per ampliare le conoscenze in Medicina estetica.

https://www.simeo.org/