Il podcast del 5 maggio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 5 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,78% al corrisponde all'8,9% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 31, 19 dei quali nel comune capoluogo. Purtroppo ieri la Maremma i virus ha fatto una nuova vittima del virus: si tratta di una donna di 74 anni che era ricoverata in ospedale.

All'ospedale Misericordia sono ricoverate 39 persone (una in meno del giorno precedente), 29 delle quali nel reparto di degenza Covid e 10 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 55.820 prime dosi e 22.801 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.342.093 dosi.

E da oggi è aperto il portale per prenotare la vaccinazione per chi ha tra 65 e 69 anni. Migliaia già le dosi prenotate e stamattina si è raggiunto un ritmo di circa 1000 prenotazioni al minut0. Per prenotare si deve utilizzare il portale della Regione: prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Sempre stamattina, e su IlGiunco.net trovate un ampio servizio, a Castiglione della Pescaia si è conclusa la campagna vaccinale dedicata agli ottantenni, circa 700 persone che sono state vaccinate in due mesi e mezzo.

Voltiamo pagina. Parliamo d'estate e di grandi eventi. Gianna Nannini sarà una delle protagoniste dell'estate del Teatro delle Rocce: la rocker senese salirò sul palcoscenico di Gavorrano nel mese di agosto. La conferma di questo atteso concerto è arrivata in queste ore. Nei prossimi giorni avremo tutte le informazioni per sapere la data precisa e come acquistare i biglietti.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra.