Disegna la tua strada sicura: la campagna di Aci per le scuole

GROSSETO – L’Automobile Club Grosseto invita le scuole primarie della provincia di Grosseto a partecipare all’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’importante campagna di sensibilizzazione promossa dall’Automobile Club d’Italia con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con le scuole primarie di tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa è proposta il 6 maggio in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale. Automobile Club Grosseto esporrà, sul proprio sito e sui canali digitali i disegni ricevuti, in concomitanza con la “Settimana Mondiale della sicurezza stradale” indetta dall’Onu dal 17 al 23 maggio, dedicata alla sicurezza stradale ed alla tutela delle utenze deboli specificatamente diretta ai bambini.

Per partecipare, ogni insegnante dovrà selezionare un solo disegno (anonimo per ragioni di privacy) che trasmetterà per e-mail specificando il nome della scuola e della classe. Il disegno dovrà essere inviato dall’insegnante in formato JPG (l’immagine deve essere in alta risoluzione) entro il 21 maggio all’Automobile Club Grosseto all’indirizzo amministrazione@acigrosseto.it. Per maggiori informazioni visionare il filmato dell’iniziativa su Youtube.

I docenti interessati potranno scaricare i materiali informativi e didattici direttamente dal sito dell’Aci all’indirizzo www.aci.it/laci/disegna-la-tua-strada-sicura.html. Il materiale comprende disegni da stampare e distribuire ai bambini che li potranno colorare e completare con immagini della loro idea di “strada sicura” a seguito di una dinamica di classe nella quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande appositamente predisposte e trasmesse.

L’iniziativa sarà presentata anche sul Portale Edustrada (PNES – Progetto Nazionale di Educazione Stradale) nella sezione Gallery – Eventi su prevenzione e sicurezza stradale al link www.educazionedigitale.it/edustrada/gallery/.

I disegni ricevuti da Automobile Club Italia andranno a creare un video nazionale che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it il 1 giugno unitamente all’elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione, e sul Portale del MIUR Edustrada.