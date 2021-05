Coronavirus in Italia: 10.585 nuovi positivi. 267 morti e 17.072 guariti

GROSSETO – In Italia i nuovi casi sono 10.585 (ieri erano 9.116) per un totale di 4.070.400 contagi dall’inizio della pandemia (+0,26%). Nelle ultime 24 ore si registrano 267 morti per Coronavirus (ieri 305), per un totale di 122.005 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Sono 327.169 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 315.506).

Gli attuali positivi in Italia oggi sono 407.129 (-6.760 rispetto a ieri). 3.541.266 i guariti totali dall’inizio della pandemia.

Sono 2.368 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.888 persone, 711 in meno rispetto a ieri.