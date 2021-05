Coronavirus, 23 nuovi positivi e 20 guariti in provincia di Grosseto

GROSSETO – Sono 23 i nuovi positivi al tampone covid in provincia di Grosseto. 20 invece le persone guarite oggi. Al momento sono 558 le persone positive in carico in tutta la Maremma (467 al proprio domicilio). 651 i tamponi fatti.

142 i positivi in tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 65, Siena 53, Grosseto 23 e uno extra Asl). I nuovi positivi rientrano nella fascia 0-18 (sei persone), 19-34 (sette persone), 35-49 (cinque), 50-64 (tre) e infine over 80 (due); perlopiù vengono da Grosseto (14), due da Manciano e altrettanti da Monte Argentario e infine uno da Arcidosso, Gavorrano, Isola del Giglio, Orbetello e Santa Fiora.

32 i ricoverati all’ospedale Misericordia di Grosseto e undici in terapia intensiva. 1307 coloro che si trovano in quarantena in quanto contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 142 Provincia di Arezzo 65 Provincia di Siena 53 Provincia di Grosseto 23 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 13 9 21 14 4 4 Grosseto 6 7 5 3 0 2 Siena 10 11 10 7 13 2 Totale USL 29 27 36 20 17 8

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 28 aprile Giovedì 29 aprile Venerdì 30 aprile Sabato 1 maggio Domenica 2 maggio Lunedì 3 maggio Martedì 4 maggio Mercoledì 5 maggio Arezzo 92 104 64 49 113 44 65 65 Siena 75 75 49 67 37 25 72 53 Grosseto 27 30 15 15 26 14 31 23 Totale Asl Tse 194 209 128 131 176 83 168 141

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Gavorrano 1 Grosseto 14 Isola Del Giglio 1 Manciano 2 Monte Argentario 2 Orbetello 1 Santa Fiora 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 80 TI San Donato Arezzo 15 Degenza Covid Misericordia Grosseto 32 TI Misericordia Grosseto 11

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1133 Provincia di Siena 1193 Provincia di Grosseto 651

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1519 Provincia di Siena 1276 Provincia di Grosseto 558

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1179 Provincia di Siena 1119 Provincia di Grosseto 476

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4306 Provincia di Siena 3072 Provincia di Grosseto 1307

Guariti Provincia di Arezzo 32 Provincia di Siena 46 Provincia di Grosseto 20