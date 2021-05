“Arthè” e “Sabati al pozzo”: tornano gli eventi al Polo culturale Le Clarisse

GROSSETO – Con la riapertura dei musei e dei luoghi di cultura, anche il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura torna a riproporre alcuni appuntamenti che avevano ottenuto un grande successo di pubblico prima dei lockdown.

Si comincia giovedì 6 maggio (replica giovedì 13 maggio) con “Arthè – Infusioni d’arte” dedicato a Dante: alle ore 17.30 una visita guidata di mezz’ora alla mostra “La divina commedia” di Tono Zancanaro, a cura di Mauro Papa, e alle ore 18 la lettura del libretto “Narratè” di Dante nella Chiesa dei Bigi, con degustazione di tè. Per partecipare (biglietto 5 euro, massimo 10 persone) la prenotazione è obbligatoria: chiamare 0564 488066/067/547 o scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com oppure a mauropapa69@gmail.com.

“Arthé” tornerà poi giovedì 27 maggio (replica giovedì 3 giugno) con un appuntamento dedicato alla Maremma: alle ore 17.30 una visita guidata alla mostra di Primo Conti a cura di Mauro Papa e alle ore 18 la lettura del libretto “Narratè” sulla Maremma nella Chiesa dei Bigi, con degustazione.

Al Polo culturale Le Clarisse in via Vinzaglio tornano anche “I sabati al Pozzo” con arte, letture con autori maremmani e degustazioni di vini nel chiostro delle Clarisse. Sabato 8 maggio alle ore 19 l’appuntamento è con Roberta Lepri e “Scrissi d’arte, scrissi d’amore”. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria (biglietto 5 euro, massimo 15 persone): chiamare 0564 488066/067/547 o scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com.

È possibile anche prenotare una visita guidata ai capolavori del Museo Collezione Luzzetti, al costo di 10 euro più il prezzo del biglietto del museo, chiamando il numero 349 1082807: gli appuntamenti già in calendario sono fissati a venerdì 14, venerdì 21 e venerdì 28 maggio alle ore 16.