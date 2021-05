unacanzonealgiorno: oggi si canta sulle note di “Logico #1” di Cesare Cremonini

GROSSETO – E’ il 4 maggio 2014, e la radio passa “Logico #1” di Cesare Cremonini, singolo che in poco più di un mese raggiunge la vetta nella top10 di EarOne.

Una melodia pop, che ben nasconde un ragionamento profondo, fondato su una domanda destinata a rimanere insoluta: tutto è “logico”?

Tutto è logico all’inizio del brano. E’ un “logico” scontato, un “logico” che non lascia spiegazioni. E’ un 2+2 fa 4, privo di sfumature.

Ma non tutto ciò che è umano è logico: Cremonini lo scopre nel suo bisogno ad amare. «A pensarci bene – spiega l’ex frontman dei Lunapop -, “Logico #1” in sé è una canzone d’amore, perché parla della ricerca disperata dell’amore. E’ una riflessione con me stesso: passare dalla ricerca di un’anima gemella alla ricerca di un complice. Nelle tante incertezze che viviamo c’è bisogno di un proprio simile, qualcuno con cui lottare, piuttosto che qualcuno con cui “completare l’opera”. Alla mia età è ancora concesso sognare, ma c’è un maggiore attaccamento alla realtà».

Ma le interazioni umane hanno spesso qualcosa di latentemente illogico, come l’amore. E’ per questo che “La logica non è sincera”, come dice Cremonini a partire dalla quarta strofa. Nell’amore la logica non è sempre contemplata: l’amore non è quasi mai scontato, come non lo siamo noi, come non lo sono le nostre vite. Tutto può capitare, ed è bene essere pronti, pur rimanendo razionali, a rivalutare la logicità del tutto per poter trovare quel complice di cui il cantante parla, per saper accogliere quel “non succede quasi mai” che è il sale della vita.

Ed ecco che “Non succede quasi mai – ma succede – a due come noi / di credere che sia possibile / trovare un complice in questo disordine / Tracciare un’orbita nell’atmosfera“. Lo vedi, allora, che “Amore mio la logica non è sincera”.

E adesso abbandonate la razionalità, e ballate sulle note di “Logico #1”, che sa d’estate e di cose belle.

TESTO

Logico sì, è logico

Ma è tutto quello che so

Per ogni domanda componi un verso

Non siamo soli in questo universo

Logico sì, è logico

Per tutti, persino per te

Ragazza dagli occhi caleidoscopio

Solo la luce corre nel vuoto

E non succede quasi mai a due come noi

Di credere che sia possibile

Trovare un complice in questo disordine

Tracciare un’orbita nell’atmosfera

Amore mio la logica non è sincera

Chissà se amare è una cosa vera

Logico sì, è logico

Non chiedersi come e perché

All you need is love, Mind Games and I Love Her

E’ solo musica e fibre nervose

E non succede quasi mai a due come noi

Di credere che sia possibile

Trovare un complice in questo disordine

Tracciare un’orbita nell’atmosfera

Amore mio la logica non è sincera

Siamo molecole oltre le nuvole

Corsie chilometriche, raggi di luce

Di bombe atomiche pronte ad esplodere

Stasera la logica non è sincera

Chissà se amare è una cosa vera

Chissà se amare è una cosa vera

Non succede quasi mai

Non succede quasi mai

Non succede quasi mai

Logico sì, è logico

Logico sì, è logico

Logico sì, è logico

Logico sì, è logico

Logico sì, è logico

Logico sì, è logico