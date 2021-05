Uisp al fianco di Ail per la Festa della Mamma: “Mom’s Bag” per aiutare le donne malate di tumore

GROSSETO – Ail e Uisp insieme per la festa della Mamma. L’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, sezione di Siena-Grosseto, propone una raccolta fondi con le “Mom’s Bag”. Si tratta di simpatiche borsette confezionate dai volontari Ail: all’interno piccoli campioncini per il corpo offerti dalla Farmacia La Rugginosa. Oltre alle borsette sarà possibile acquistare altri tipi di gadget tutti colorati.

L’iniziativa si svolgerà nella sede Uisp di Grosseto. Partecipando alla raccolta fondi verranno aiutate le mamme che stanno lottando contro un tumore del sangue. I volontari saranno presenti nella sede Uisp di viale Europa giovedì 6 e venerdì 7 maggio dalle 15 alle 19.

I gadget saranno acquistati con un contributo minimo di tre euro per gli oggetti piccola taglia, 5 euro per gli oggetti media taglia e 8 euro per la Mom’s Bag. Per info e richieste 3516809149.