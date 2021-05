RIBOLLA – Anche nel 2021 si muore di lavoro e per questo il messaggio che arriva oggi da Ribolla, 4 maggio, a 67 anni dalla tragedia mineraria in cui persero la vita 43 minatori, è ancora molto attuale.

Attuale perché ieri, soltanto 24 ore fa, in Toscana, in provincia di Prato è morta Luana, la giovane mamma operaia di 22 anni, che è rimasta schiacciata in un macchinario di una fabbrica tessile.

Questo tragico fatto è stato il filo conduttore della commemorazione di quest’anno a Ribolla. La cerimonia, dopo lo stop imposto dal lockdown del 2020, ha visto la partecipazione di tanti rappresentanti delle istituzioni.

Tre gli interventi (che abbiamo raccontato in diretta): quello del sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, quello di Andrea Ferretti, segretario provinciale della Cgil e quello di Leonardo Marras, assessore regionale.

Presenti anche i sindaci di Gavorrano, Follonica, Scarlino, Civitella Marittima, Massa Marittima, Santa Fiora, Cinigiano, Monterotondo Marittimo e Castiglione della Pescaia.