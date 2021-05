L’almanacco del Giunco: il 4 maggio la tragedia mineraria di Ribolla e in Italia parte la fase 2

GROSSETO – Martedì 4 maggio, san Floriano martire, Giornata mondiale del gioco del calcio, il sole sorge alle 6.04 e tramonta alle 20.19. Accadeva oggi:

1471 – Guerra delle due rose: Battaglia di Tewkesbury – Edoardo IV sconfigge l’esercito dei Lancaster e uccide Edoardo, principe di Galles.

1493 – Papa Alessandro VI risolve la disputa riguardo ai territori del Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo, emanando la bolla “Inter Caetera”.

1626 – L’esploratore olandese Peter Minuit arriva nei Nuovi Paesi Bassi (l’odierna Manhattan) a bordo del See Meeuw.

1776 – Il Rhode Island diventa la prima delle Tredici colonie americane a rinunciare al giuramento di fedeltà a Giorgio III.

1789 – Versailles: Sfarzosa cerimonia di apertura degli Stati Generali.

1791 – Papa Pio VI pubblica la lettera enciclica “Quo luctu”, sulle deroghe alle norme canoniche per i vescovi di Francia, a causa delle conseguenze della rivoluzione.

1814 – Napoleone Bonaparte arriva a Portoferraio sull’Isola d’Elba, dove inizia il suo esilio.

1861 – Manfredo Fanti decreta la soppressione dell’Armata Sarda e la nascita dell’Esercito italiano.

1863 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Chancellorsville – La battaglia finisce con la ritirata dell’Esercito dell’Unione.

1886 – Rivolta di Haymarket Square: Una bomba viene lanciata contro i poliziotti che cercano di sciogliere un raduno sindacale a Chicago (Illinois), uccidendo 8 persone e ferendone 60. La polizia spara sulla folla.

1910 – Viene fondata la Royal Canadian Navy.

1912 – Guerra italo-turca: L’Italia occupa l’isola di Rodi.

1915 – L’Italia denuncia la Triplice alleanza.

1919 – Movimento del Quattro Maggio – A Pechino, nella piazza Tienanmen, si svolgono dimostrazioni studentesche, per protestare contro il Trattato di Versailles, che aveva trasferito al Giappone alcuni territori cinesi.

1924 – Apertura dei Giochi della VIII Olimpiade, tenutisi a Parigi.

1930 – La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yeravda.

1932 – Ad Atlanta (Georgia), il gangster Al Capone inizia a scontare una condanna a undici anni per evasione fiscale.

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia del Mar dei Coralli – La battaglia inizia con il lancio di aerei da assalto dalle portaerei statunitensi e giapponesi.

1944 – Seconda guerra mondiale: Eccidio di Monte Sant’Angelo (Arcevia) da parte dei nazisti.

1945

– Seconda guerra mondiale: Chiusura del campo di concentramento di Neuengamme, vicino ad Amburgo, da parte dell’Esercito britannico;

– Seconda guerra mondiale: Resa dell’Armata tedesca del Nord al maresciallo Bernard Law Montgomery (Convenzione di Luneburgo).

1946 – Nella baia di San Francisco i Marines, provenienti dalla caserma di Treasure Island, fermano una rivolta nella prigione federale di Alcatraz. Cinque persone rimangono uccise durante la rivolta.

1948 – Viene pubblicato il primo romanzo di Norman Mailer, Il nudo e il morto.

1949

– Roma: dopo accesi dibattiti, il governo firma l’accordo sull’ingresso dell’Italia nella Nato.

– Torino: l’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino si schianta sulla collina di Superga: nessun superstite; l’incidente è comunemente noto come Tragedia di Superga.

1954

– A Ribolla, nel comune di Roccastrada avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra, che causa la morte di 43 persone;

– Paraguay: Il generale Alfredo Stroessner prende il potere con un colpo di Stato.

1959 – Vengono annunciati i primi Grammy Award.

1961 – Movimento americano per i diritti civili: i Freedom Riders iniziano un viaggio in autobus verso sud.

1970 – Guerra del Vietnam: Sparatoria della Kent State – La Guardia Nazionale dell’Ohio, inviata alla Kent State University dopo l’incendio dell’edificio del Rotc, apre il fuoco sugli studenti che protestavano contro l’invasione statunitense della Cambogia. Quattro studenti vengono uccisi, nove feriti.

1979 – Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata Primo ministro del Regno Unito.

1989 – Irangate: L’ex consigliere della Casa Bianca, Oliver North viene dichiarato colpevole di tre reati e viene assolto da altre nove accuse. Le condanne, comunque, vennero annullate in appello.

1990 – Firma a Groote Schuur (Città del Capo) del Groote Schuur Minute, tra Nelson Mandela del Congresso Nazionale Africano (Anc) e Frederik Willem de Klerk, l’allora presidente del Sudafrica, nonché capo del National Party. Il documento segna di fatto l’inizio dei negoziati che porteranno alla fine dell’Apartheid in Sudafrica.

1990 – Indipendenza della Lettonia.

1994 – Il Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader dell’Olp Yasser Arafat firmano un accordo di pace, che garantisce l’autogoverno alla Cisgiordania.

1998 – Un giudice federale di Sacramento (California) condanna Theodore Kaczynski (alias Unabomber) a quattro ergastoli più trent’anni di carcere, dopo che Kaczynski accetta un accordo per dichiararsi colpevole, che gli risparmia la condanna a morte.

1999 – Durante la notte, diversi tornado travolgono la parte centro-occidentale degli USA, facendo almeno 45 vittime.

2000 – Il virus informatico ILoveYou colpisce milioni di computer in tutto il mondo.

2002 – Un Bac 1-11-500 della Eas Airlines si schianta in un sobborgo di Kano, Nigeria poco dopo il decollo, uccidendo più di 148 persone.

2018 – L’Accademia svedese annuncia che, a causa di uno scandalo, per la prima volta dal 1943, non verrà assegnato il Premio Nobel per la letteratura, che verrà assegnato l’anno successivo insieme a quello del 2019.

2020 – Dopo 8 settimane di quarantena, in Italia ha inizio la Fase 2

Fonte: il.wikipwdia.org