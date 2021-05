La Nazionale para archery ospite della Compagnia Maremmana, visita speciale del sindaco

GROSSETO – Tappa in Maremma per la Nazionale para archery prima dei prossimi Giochi Olimpici. Il team, seguito da Stefano Mazzi, presidente della Compagnia Maremmana Arcieri, ha ricevuto la visita speciale del primo cittadino grossetano.

“Forza e determinazione – ha commentato il sindaco Vivarelli Colonna – è quello che leggo negli occhi degli atleti para archery che oggi ho avuto l’onore di incontrare insieme all’assessore Fabrizio Rossi nel bellissimo campo di tiro con l’arco “Lucio Parigi”. La squadra è qui ospite della Compagnia Maremmana Arcieri per allenarsi in vista delle para olimpiadi di Tokyo. Il raduno che si è svolto in questi giorni serve per valutare lo stato degli atleti a circa tre mesi dalle para olimpiadi, è quindi una mappa fondamentale per lavorare sui punti di forza che serviranno durante le competizioni, uno su tutti la capacità di respirazione, di cruciale importanza in questa disciplina. I miei complimenti vanno a tutti gli atleti, a tutto lo staff tecnico che li seguirà nell’avvincente avventura olimpica e a Stefano Mazzi, presidente della Compagnia Maremmana Arcieri, nonché egli stesso allenatore della nazionale italiana para archery”.