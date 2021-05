Incentivi per le famiglie: ecco come richiedere il pacchetto scuola

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sia il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”, sia il modulo di domanda per l’ammissione. Un atto che rientra nelle politiche della Regione Toscana, diretto a garantire a tutti pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica.

Il “Pacchetto scuola” è rivolto agli studenti residenti in Toscana, che possono presentare la richiesta perché iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e di chi ha aderito ad un percorso di istruzione e formazione professionale – Iefp – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

«Rientreranno nella graduatoria – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Susanna Lorenzini – quei ragazzi appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente a un Isee non superiore all’importo di euro 15.748,78, residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, di età non superiore a 20 anni, da intendersi fino al compimento dei 21».

Il “Pacchetto scuola” è corrisposto ai beneficiari dal Comune di Castiglione della Pescaia e può essere utilizzato per acquisto libri di testo, materiale didattico e o per servizi scolastici. La domanda per la partecipazione al bando, completa della documentazione necessaria, inclusa la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, dovrà pervenire in Comune entro martedì 15 giugno 2021. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Cinzia Piazzi delll’Ufficio Pubblica istruzione e-mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it telefono 0564.927240.