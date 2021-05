Inaugurata la nuova rotatoria: «Intervento chiave per la sicurezza»

FOLLONICA – È stata inaugurata oggi la rotatoria che mette in comunicazione la S.P 152 Aurelia Vecchia, via G. Leopardi e la strada per la località Podere Petraia a Follonica.

All’evento erano presenti il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Follonica, Andrea Benini e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Marco Biagioni.

L’intervento, per un valore complessivo di 180mila euro, si è svolto andando ad eliminare le criticità della vecchia rotatoria attuando una serie di lavori mirati alla messa in sicurezza dell’opera.

«Si conclude oggi con successo il percorso che ci ha portato alla riqualificazione dell’ingresso a Follonica dall’Aurelia su via Leopardi, un intervento che la città aspettava ormai da tempo e che ora diventa realtà – affermano il presidente Vivarelli Colonna e il consigliere provinciale Marco Biagioni -. Si tratta di un lavoro di cruciale importanza sicuramente per lo sviluppo turistico e soprattutto economico del territorio, essendo la Sp 152 una strada soggetta ad un traffico intenso di mezzi pesanti che dall’intersezione vanno nei vari insediamenti industriali presenti lì in zona. Con la nuova rotatoria inoltre si punta a ridurre al minimo i gravissimi incidenti che qui si sono tristemente succeduti nel corso del tempo. Insomma, un lavoro imponente possibile grazie all’impegno della Provincia in sinergia con l’Amministrazione comunale di Follonica».

«Questo progetto – commenta il sindaco di Follonica Andrea Benini – avviato nell’inverno del 2016 e portato a conclusione dall’attuale amministrazione provinciale guidata dal presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è stato fondamentale per mettere in sicurezza uno dei nodi più pericolosi di accesso alla città. In passato su quell’incrocio sono avvenuti numerosi incidenti, spesso gravi. La nuova rotatoria risolve quindi un problema annoso. Un ringraziamento particolare va al grande lavoro che è stato fatto da tutti gli uffici tecnici della Provincia, che hanno dimostrato capacità e competenza, ma anche ai nostri uffici comunali, per la collaborazione dimostrata nei vari passaggi che hanno portato alla realizzazione dell’opera».