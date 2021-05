Gianna Nannini e altri tre big al Teatro delle Rocce: estate “top” per il palcoscenico più bello della Maremma

GAVORRANO – Sarà un’estate “top” per il Teatro delle Rocce di Gavorrano. Dopo la sfida vinta nel 2020, nonostante le restrizioni del dopo lockdown, il palcoscenico più suggestivo della Maremma, nato all’interno di una vecchia cava dismessa, ospiterà quattro fantastiche date nel mese di agosto.

Per il momento l’unica certezza è che nell’estate di Gavorrano ci sarà Gianna Nannini: l’artista senese sarà una delle protagoniste del Teatro delle Rocce in questo 2021.

La voce graffiante della Nannini tornerà in Maremma dopo un po’ di tempo e lo farà proprio a Gavorrano, non un luogo a caso; c’è un filo invisibile infatti che lega Gianna Nannini al territorio dove un tempo sorgeva Castel di Pietra: è la storia di Pia d’ Tolomei, resa immortale dalla Divina Commedia di Dante Alighieri e cantata qualche anno fa proprio da Gianna nella canzone “Dolente Pia”.

La notizia che anche in questa imprevedibile estate 2021 il Teatro delle Rocce non si arrende al Covid fa ben sperare per una stagione turistica che possa rappresentare per tutti, turisti e residenti, un’occasione su cui puntare per rilanciare progetti e attività dopo le difficoltà dei mesi passati.

A breve, tra qualche giorno, sapremo con più precisione informazioni sulla data del concerto e anche su come acquistare i primi ambiti biglietti del live di Gianna Nannini.