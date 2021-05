Vaccini: via libera per le persone da 65 a 69 anni

FIRENZE – Oltre ai 70enni nei prossimi giorni saranno aperte le prenotazioni anche per le persone di età dai 65 ai 69 anni. Ad annunciarlo il presidente del Regione Eugenio Giani che con un post su facebook ha informato i toscani di questa possibilità

Il portale sarà aperto o domani o mercoledì. Appena arriverà la comunicazione sull’apertura ve la daremo.

«Con l’arrivo di 9.600 vaccini Johnson&Johnson – spiega Giani – domani, o al massimo mercoledì, apriamo il portale online per le persone di età 65-69 anni. Con più dosi saremo in grado di dare a tutti gli over 60 un appuntamento rendendo rapidamente la #ToscanaSiCura !»