“Terza missione”: così gli studenti delle Medie sperimentano storia istituzionale del territorio e Costituzione

GROSSETO – Dall’accordo tra il Comune di Grosseto – assessorato all’istruzione, la Fondazione Polo Universitario Grossetano e il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Siena, in base al quale i tre enti promuovono progetti formativi di sostegno didattico ed introduzione alla ricerca nell’ambito del sistema scolastico, è stata formulata una prima proposta diretta agli Istituti comprensivi del Comune di Grosseto: un progetto formativo adeguato all’età degli studenti, da svolgere in collaborazione con gli insegnanti.

La collaborazione tra Comune, Polo Universitario ed Università di Siena è nata in ragione dell’obiettivo comune di sostenere e diffondere la cultura, fulcro della “terza missione”, che consiste nel far diventare quanto più possibile patrimonio di tutti le conoscenze acquisite attraverso la disseminazione permanente dei risultati della ricerca.

Due sono le aree tematiche principali, all’interno delle quali sono stati specificati – di comune accordo – gli argomenti degli incontri: la Costituzione Italiana e la storia istituzionale del territorio grossetano, che consente di approfondire il rapporto tra l’uomo e l’ambiente e il ruolo dell’individuo nella società, oltre alla conoscenza delle vestigia storiche del territorio grossetano.

In attuazione dell’accordo, un primo gruppo di incontri si è tenuto sulla storia della Costituzione italiana e sul ‘costituzionalismo moderno’, in occasione della giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera prevista per il 17 marzo 2021.

Il 17 marzo la professoressa Maura Mordini del Dipartimento di Giurisprudenza, insieme a tre studenti iscritti ai corsi in ‘Giurisprudenza’ e ‘Servizi giuridici’, che seguono le lezioni presso la sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano – Sofia Maggi, Rachele Sforzi e Andrea Tortora -, hanno svolto una lezione per le classi terze dell’Istituto Comprensivo 1 ‘Leonardo da Vinci’ (4 classi), con il coordinamento del professore Gianluca Faienza.

Il 18 marzo la lezione è stata replicata dalla professoressa Maura Mordini, insieme a Sofia Maggi e Andrea Tortora, agli studenti delle classi terze degli Istituti Comprensivi 5 ‘Giambattista Vico’ (8 classi), ‘Orsino Orsini’ di Castiglione della Pescaia (3 classi) e 3 ‘Giuseppe Ungaretti’ (tra cui due classi della scuola di Scansano).

Attualmente è in svolgimento un programma di lezioni tenute dalla professoressa Maura Mordini per le classi prime dell’Istituto Comprensivo 3, tra Grosseto e Scansano, su alcuni profili giuridici e istituzionali della storia medievale, con il coordinamento della professoressa Sara Magiotti.

La realizzazione dei progetti è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici M.Cristina Alocci dell’Istituto Comprensivo 1, Francesca Iovenitti dell’Istituto Comprensivo 5, Angelo Salvatore Costarella dell’Istituto Comprensivo ‘Orsino Orsini’ e Maria Luisa Armillei dell’Istituto Comprensivo 3.