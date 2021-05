Riqualificazione di Senzuno, incontro pubblico per parlare del progetto

FOLLONICA – Un incontro pubblico per condividere con i residenti il progetto di riqualificazione del quartiere di Senzuno. L’incontro per presentare il progetto di riqualificazione di Senzuno si terrà venerdì 7 alle 17 nel parco di via Portogallo a Follonica. Obbligatoria la prenotazione

L’amministrazione di Follonica è i progettisti dello studio NuvolaB di Firenze invitano i cittadini all’incontro pubblico, su prenotazione, organizzato dal Comune di Follonica per venerdì 7 maggio alle 17, nel parco di via Portogallo.

Un incontro – al quale prenderanno parte il sindaco Andrea Benini, il vicesindaco Andrea Pecorini e lo staff di progettazione di NuvolaB – finalizzato a presentare, anche tramite immagini e fotografie, il progetto pensato per la riqualificazione dell’intero quartiere di Senzuno, così da condividerlo con i residenti e tutta la città.

L’incontro, organizzato secondo le norme anti-covid, si terrà all’aperto con posti a sedere distanziati.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite telefono o WhatsApp al numero 3385084078.