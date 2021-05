Ripulito il fosso del Campone, intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica

MONTE ARGENTARIO – Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha ripulito e messo in sicurezza il fosso del Campone, nell’abitato di Porto Santo Stefano. Come di consueto Cb6 interviene ogni primavera nel fosso nel comune di Monte Argentario, che raccoglie le acque del versante montano e sfocia in mare nel porto.

La sua manutenzione, con il taglio della vegetazione in eccesso e la pulizia dell’alveo e delle sponde, è fondamentale e serve per tenere sotto controllo la situazione idraulica della cittadina e prevenire il rischio legato a possibili allagamenti.