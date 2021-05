Quaranta atleti e tre categorie per la ripartenza del beach volley targato Uisp

GROSSETO – Una bella giornata di incontri nella tensostruttura di viale Europa, con la fase 1 del campionato nazionale di beach volley, per la ripartenza ufficiale della pallavolo targata Uisp. Manifestazione riuscita, grazie alla partecipazione di una quarantina di atleti, che ha visto tre tabelloni: Under 16 e Under 19 femminili, senior. Per tutte le categorie è stata decisa la formula del torneo “giallo” tre contro tre, con squadre che cambiano in ogni match e una formula all’italiana che prevede alla fine classifiche per i singoli atleti.

A Uisp Beach Park tra i senior il primo classificato è stato Nicola Nardi, seguito da Riccardo Falciani e Gabriella Brasili; tra le Under 19 vince Kristiana Pirra, poi Francesca De Stefano e Isabella Bianco; tra le Under 16 primo posto per Chiara De Maria, seconda Marina Rea e Sara Castaldo. Per tutte scatta la qualificazione alla fase regionale, alla quale però potrebbero accedere anche altre atleti (dipenderà da come saranno formati i tabelloni).

“Era importante rimettere in moto l’attività – afferma Federica Parricchi, coordinatrice pallavolo Uisp Grosseto – abbiamo vissuto una giornata davvero importante, che ha fatto bene anche allo spirito di tutti i giovani e giovanissimi atleti. Ovviamente nel rispetto di tutte le normative Covid, ma c’era bisogno di riassaporare l’agonismo nella speranza di un’estate serena e di una prossima stagione regolare”.