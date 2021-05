L’architetto Milesi ospite dell’istituto Manetti Porciatti: workshop con gli studenti

GROSSETO – L’architetto Edoardo Milesi impegnato in un workshop al Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Domani, martedì 4 maggio a partire della ore 9,30 uno dei più importanti architetti Italiani, Edoardo Milesi, condurrà un workshop con gli studenti della classe 4A, opzione tecnologie del legno, del Cat (Costruzioni Ambiente e Territorio).

“Si tratta di un appuntamento di grandissima importanza per i nostri studenti – commenta il dirigente scolastico, Lucia Reggiani – dato il prestigio dell’ospite, che ringrazio per la disponibilità. Millesi è infatti il direttore della scuola permanente dell’abitare, esponente della bioarchitettura e dell’architettura sostenibile italiana, nonché esperto in materia di tutela paesistico-ambientale”.

L’architetto, impegnato in importanti progetti di architettura ecosostenibile anche nel nostro territorio, affronterà con gli studenti temi legati alla progettazione architettonica in legno, facendo seguito ad un incontro teorico tenuto a distanza il 16 febbraio scorso.

“E’ un momento significativo anche per i nostri alunni – spiega il professor Vincenzo Di Gennaro, il docente che ha organizzato l’evento – tenuto conto che la classe sta già lavorando, guidata dal collega Gianfrancesco Santagati con la collaborazione del professor Giovanni Calanzone, alla progettazione di un’aula esterna, in legno, da collocare nelle pertinenze della scuola, con la relativa cura dell’area verde ove inserire la struttura. Il progetto conclusivo, ispezionabile mediante realtà virtuale immersiva, sarà candidato alla selezione finale del concorso nazionale “Progetta un’aula all’aperto” indetto dall’Itet “G. e F. Fontana” di Rovereto”.