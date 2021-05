A maggio rosario con il vescovo Rodolfo da otto chiese della Diocesi

GROSSETO – Celebrata solennemente, domenica 2 maggio, la festa della Madonna delle Grazie, compatrona della diocesi di Grosseto, per il mese di maggio il vescovo Rodolfo propone un itinerario di preghiera in otto chiese della Diocesi intitolate a Maria per recitare insieme il Rosario meditando le 40 parole che compongono l’Ave Maria così come chiesto da papa Francesco.

Ogni martedi e ogni venerdi il Vescovo si recherà in un luogo diverso della Diocesi e pregherà con i fedeli il Rosario.

“Una convinzione – dice – mi si è fatta crescente, in questi ultimi mesi della pandemia: il valore della bellezza e delle preghiere semplici, delle iniziative fattibili nella vita quotidiana e delle riflessioni facilmente comprensibili. Nel periodo dell’Avvento scorso in Diocesi ha meravigliato molto l’accoglienza e la richiesta di tante copie del fascicoletto sull’Angelus. Invitava a fare di questa preghiera un appuntamento della propria giornata, in famiglia o da soli. Forse per qualcuno lo è diventato: un ricordo sicuro e veloce dell’annuncio dell’Angelo, del sì di Maria e del farsi uno di noi da parte del Verbo. Intreccio di tre elementi che costituiscono il filo d’oro che sorregge ogni nostro tessuto quotidiano della fede. Nel frattempo – prosegue – mi sono soffermato a contemplare una bella immagine della Madonna col Bambino, dipinta sul soffitto della sala delle udienze del palazzo vescovile e mi sono messo a rileggere il capitolo di un libro che non si trova più, scritto molti anni fa dallo scrittore cattolico Luigi Santucci. Ho, così, scelto ambedue – immagine e testo – per invitare alla devozione mariana nel mese di maggio”.

Queste le date e i luoghi dei momenti di preghiera mariana:

Martedi 4 maggio – Santuario Mariano diocesanodi Campagnatico, ore 18.30

Venerdi 7 maggio – Chiesa dell’Immacolata Concezionedi Roselle, ore 21.00

Martedi 11 maggio – Pieve di S. Maria Assunta di Buriano, ore 18.30

Venerdi 14 maggio – Pieve di S.Maria dell’Alberese, ore 21

Martedi 18 maggio – Chiesa Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo, ore 18.30

Venerdi 21 maggio – Chiesa Madonna di Lourdes di Arcille, ore 21

Martedi 25 maggio – Chiesa di San Giuseppe lavoratore diBagno di Gavorrano, ore 18

Venerdi 28 maggio – Santuario della Madonna delle Grazie,Grosseto, Cattedrale ore 21

I fedeli delle singole località sono invitati a essere presenti nella propria chiesa, nei limiti dei numeri consentiti per ciascun luogo e nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid. Si potrà seguire il momento di preghiera anche in diretta streaming sulla pagina facebook della Diocesi: www.facebook.com/diocesidigrosseto.