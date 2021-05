Operazione Black cash: comprano quote societarie per 150mila euro. In quattro nei guai

GROSSETO – Due uomini e due donne sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza per una compravendita di quote societarie per 150 mila euro e in violazione delle norme di antiriciclaggio.

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha svolto un’attività di controllo in materia di movimentazione di denaro contante ed acquisizione di quote societarie.

Gli agenti hanno individuato ed approfondito alcune operazioni finanziarie di quattro maremmani (due uomini e due donne), finalizzate alla compravendita di quote di una società (operante in provincia, nel comparto dei servizi) con l’irregolare trasferimento di poco meno di 150 mila euro, ossia un importo ben oltre la soglia stabilita dalla normativa vigente.

Gli accertamenti sono stati sviluppati dalle Fiamme gialle mediante l’approfondita analisi di documentazione bancaria. Nei confronti dei 4 trasgressori i finanzieri hanno quindi redatto altrettanti verbali di contestazione per violazione della normativa antiriciclaggio, con sanzioni amministrative che potranno andare da 1.500 euro a 56.000 euro.