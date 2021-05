In giro di notte: controllato per il coprifuoco scoprono che è evaso

GROSSETO – Chissà, se non ci fossero stati i controlli serrati previsti per il coprifuoco forse avrebbe anche potuto farla franca. E invece è proprio così che un uomo che doveva stare agli arresti domiciliari è stato pizzicato in giro di notte dalla Guardia di finanza.

L’uomo, grossetano, è stato scoperto, dalla Guardia di finanza, in giro di notte per la città in violazione del coprifuoco. Dal controllo dei documenti, però, gli uomini delle fiamme gialle hanno scoperto che l’uomo era evaso dai domiciliari. Così l’uomo ha avuto una doppia sanzione.