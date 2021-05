Grosseto, battuta l’Olbia 2-0 e ora play off

di 19 Galleria fotograficaGrosseto-Olbia 2 maggio









Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

Ultimo impegno stagionale per il Grosseto che deve fare a meno degli squalificati Polidori e Russo. Davanti a Barosi difesa affidata a Ciolli e Kalaj, con Raimo e Campeol sulle fasce. Vrdoljak davanti alla difesa con Piccoli e Sicurella mezz’ali e Cretella che torna nel ruolo di trequartista. In avanti si rivede dal primo minuto Pippo Moscati, insieme al bomber di stagione Elia Galligani. Avvio lampo del Grifone che trova il gol con Moscati dopo un minuto, ma l’arbitro annulla per irregolarità. Solo questione di tempo però, perché al 14’ Cretella disegna un filtrante perfetto che taglia fuori la difesa ospite e trova Moscati che entra in area e batte Van der want per il vantaggio biancorosso. Al 27’ ancora Grosseto in area avversaria, con lo scatto di Galligani che vola sulla destra, brucia l’avversario e mette dentro per Moscati, anticipato di poco. Risponde l’Olbia con Biancu, che dal limite metti i brivi a Barosi, ma il tiro si alza di poco sopra la traversa. Nella ripresa l’Olbia ci prova al 13’ su angolo, in mischia, ma il pallone dopo una serie di rimpalli esce sopra la porta grossetana. Vrdoljak alla mezz’ora ci prova su punizione, ma il portiere ospite abbranca la sfera senza problemi. Alla mezz’ora il Grosseto raddoppia con l’assolo di Galligani, che entra in area, dribbla e piazza la sfera sul secondo palo. Un minuto dopo l’Olbia cerca la zampata d’orgoglio, con Udoh, che entra in area e cerca il secondo palo ma Barosi intercetta e chiude la porta. Finisce così, con le grida di gioia dei tifosi fuori dallo stadio, e l’accesso ai play off in tasca.

GROSSETO-OLBIA 2-0

GROSSETO: Barosi, Raimo, Kalaj, Ciolli, Campeol, Vrdoljak, Piccoli (19’ st Kraja), Sicurella (35’ st Simeoni), Cretella (19’ st Fratini), Galligani (35’ st Merola), Moscati (12’ st Scaffidi). A disposizione: Chiorra, Giannò, Gorelli, Gafà, Simeoni, Merola, Consonni, Sersanti. All. Magrini.

OLBIA: Van der want (28’ st Cabras), Lella, Giandonato (12’ st Marigosu), Altare, Cocco (19’ st Udoh), Demarcus, Biancu, Arboleda, Belloni (28’ st Pennington), Emerson, Gagliano (19’ st Doratiotto). A disposizione: Tornaghi, La Rosa, Cadili, Ragatzu. All. Canzi.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Giovanni Mittica e Dario Gregorio di Bari).

NOTE: recupero 1’ pt, 2’ st.

RETI: 14’ Moscati, 30’ st Galligani.