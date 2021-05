Fuori dopo le 22 per dire no al coprifuoco: anche famiglie e bambini tra i manifestanti

FOLLONICA – #ioesco è l’hashtag che ieri sera ha raccolto un gruppo di persone che hanno aderito alla manifestazione a livello nazionale per protestare contro la decisione del governo di prolungare il coprifuoco delle 22 fino al 31 luglio. Anche a Follonica un nutrito gruppo di persone ha sfilato per le vie del centro.

I partecipanti si sono organizzati online su gruppi Telegram e Whatsapp per il ritrovo alle ore 22 in piazza Sivieri nel centro della città da dove è partito il corteo. In tanti avevano una maglietta bianca con la scritta #ioesco. All’iniziativa hanno partecipato oltre cento persone, famiglie con bambini e anche alcuni ristoratori e imprenditori della città. Non ci sono stati interventi da parte delle forze dell’ordine.

«La nostra – spiega Massimiliano Petri, uno degli organizzatori – è stata una protesta per difendere il nostro diritto costituzionale. Non abbiamo nessun colore o schieramento politico perché questa è un’iniziativa partita dal popolo che si sente lesa la propria libertà personale».

Sull’onda della manifestazione in alcuni punti della città si sono verificati degli episodi rumorosi con suoni di tamburi e urla come testimoniano alcune persone che a quell’ora cercavano di dormire e che sui social network si sono lamentati dei ragazzini che suonavano i campanelli nelle vie centrali. «Il nostro gruppo ha assolutamente rispettato il buonsenso – dice Petri – e questi episodio non c’entrano con noi. Non c’è nessun atto vandalico perché il nostro unico scopo era una pacifica passeggiata per lanciare il nostro messaggio».

