Coronavirus, in Maremma 26 nuovi casi: 16 sono a Grosseto. Quattro ricoveri in più in ospedale in un giorno

GROSSETO – Ci sono 26 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Dalle 14 del Primo Maggio alle 14 di domenica 2 maggio sono stati effettuati 356 tamponi.

Le persone positive in carico sono 580. Si registrano 17 guarigioni e nessun decesso. Peggiora la situazione all’ospedale Misericordia di Grosseto, con 4 ricoveri in più: diventano 28 (ieri 24). Stabili le persone in terapia intensiva, sempre 10.

Quanto ai nuovi positivi, 16 sono nel capoluogo. Negli altri comuni (vedi il report sottostante comunicato dalla Asl Toscana Sud Est) non si superano i due contagi.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 177 Provincia di Arezzo 113 Provincia di Siena 37 Provincia di Grosseto 26 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 21 17 37 18 12 8 Grosseto 2 6 5 10 3 – Siena 9 5 10 5 6 2 Totale USL 32 28 52 33 21 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 25 aprile Lunedì 26 aprile Martedì 27 aprile Mercoledì 28 aprile Giovedì 29 aprile Venerdì 30 aprile Sabato 1 maggio Domenica 2 maggio Arezzo 109 70 67 92 104 64 49 113 Siena 68 40 44 75 75 49 67 37 Grosseto 27 12 25 27 30 15 15 26 Totale Asl Tse 204 122 136 194 209 128 131 176

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castel Del Piano 2 Castiglione Della Pescaia 2 Gavorrano 1 Grosseto 16 Manciano 2 Orbetello 1 Roccastrada 1 Scansano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 82 TI San Donato Arezzo 20 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 750 Provincia di Siena 648 Provincia di Grosseto 356

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1575 Provincia di Siena 1333 Provincia di Grosseto 580

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1214 Provincia di Siena 1170 Provincia di Grosseto 498

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4054 Provincia di Siena 3095 Provincia di Grosseto 1229

Guariti Provincia di Arezzo 76 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 17