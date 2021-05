Coronavirus, in Italia 9.148 nuovi casi e 144 morti. Stabile la situazione negli ospedali

GROSSETO – In Italia domenica 2 maggio ci sono 9.148 i nuovi casi di Coronavirus. E’ un dato in diminuzione rispetto a quello di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 12.965. Meno della metà, però, i tamponi: 158.872 contro 378.202.

Dall’inizio dell’epidemia, quindi, almeno 4.044.762 hanno contratto il Covid. Gli attuali positivi sono quindi 430.906, 364 in più rispetto a ieri (430.542). I guariti in tutto diventano quindi 3.492.679.

I decessi di oggi sono 144, in calo rispetto alle 226 di ieri. Dall’inizio dell’epidemia il Covid in Italia ha ucciso 121.177 persone.

Quanto alla pressione sugli ospedali la situazione resta difficile.. Nei letti dei reparti Covid ci sono 18.345 malati, 36 meno di ieri. Aumentano invece i malati in terapia intensiva, due più di ieri, per un totale di 2.524 che lottano per la vita.