Capannino sbancato contro il Follonica B, gli Under 17 della Blue Factor alle finali nazionali

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande soddisfazione per gli Under 17 della Blue Factor Castiglione che dopo oltre 20 anni tornano a giocare una finale nazionale: i biancocelesti hanno sbancato per la seconda volta consecutiva il Capannino, questa volta contro il Follonica B per 4-3 (come contro il Follonica A due settimane fa) e con il terzo posto i ragazzi di Raffaele Biancucci andranno a giocare la coppa Italia a Correggio.

La partita con il Follonica B di Franco Polverini è stata combattuta per tutti i 50′ e gran protagonista nel Castiglione Filippo Montauti: il capitano dei giovani biancocelesti con una tripletta nel primo tempo ha dato il là alla vittoria. Nella ripresa il secondo gol di Mattia Polverini riportava sotto gli azzurri del Golfo, con Brando Santoni che dopo metà tempo rimetteva a due i gol di distanza. La rete di Margheriti a fil di sirena valeva per lo score finale di 4-3 in favore dei castiglionesi.

“Complimenti a tutti, squadra e staff – ha detto entusiasta il presidente dell’Hc Marcello Pericoli – dal 4 al 6 giugno prossimi a Correggio (Reggio Emilia), insieme ad altre 5 squadre da tutta Italia, saranno in ogni caso tre giorni indimenticabili per i nostri ragazzi”.

Under 17 (Follonica B-Castiglione 3-4)

FOLLONICA B: Ernesto Maggi, Betti; Masconni, Agresti, Mattia Polverini, Fabbri, Adriano Maggi, Margheriti. All. Franco Polverini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, Luca Mantovani, Bigliazzi, Cardi, Riccardo Biancucci, Matteo Mantovani, Santoni. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-3) 6’29 e 9’39 F.Montauti (C), 21’26 M.Polverini (F), 21’35 F.Montauti; (C); st 11’00 M.Polverini (F), 13’25 Santoni (C), 24’56 Margheriti (F).

Domenica in pista si è giocata anche l’ultima giornata del campionato tosco-ligure dell’Under 13 e il Riparbelli Castiglione è stato battuto a Viareggio per 4-1 dall’Ash Spv Viareggio. La gara si è decisa nel primo tempo, chiusa in vantaggio dai padroni di casa per 3-1, con l’unica rete maremmana di Ren.

14esima e ultima giornata (12 partite giocate). Follonica A-Pumas Viareggio 3-2, Sarzana-Spv Viareggio 2-3, Follonica B-Hc Castiglione 3-4. La classifica. 26 Pumas Viareggio, 23 Galileo Follonica A, 21 Blue Factor Castiglione, 16 Mt Forte dei Marmi e Ash Spv Viareggio, 12 Follonica B, 4 Sarzana.

Under 13 (Ash Spv Viareggio-Castiglione 4-1)

ASH SPV VIAREGGIO: Toti, Benvenuti; Volpi, Marlia, Medi, Frosina, Faetti, Bertuccelli, Facchini. All. Alessandro Martini.

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, Giulio Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Luigi Brunelli.

ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

RETI: pt (3-1) 11’05 Facchini (V), 13’49 Marlia (V), 16’14 Ren (C), 20’02 Facchini (V); st 16’19 Facchini (V).

18esima e ultima giornata (16 partite giocate) La classifica. 40 Gruppo Gamma Sarzana, 38 Mt Forte dei Marmi, 37 Ash Spv Viareggio, 29 Follonica, 27 Riparbelli Castiglione, 22 Pumas Viareggio, 8 Cp Grosseto, 7 Cgc Viareggio, 3 Siena.