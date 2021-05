350 persone controllate e 170 mezzi: i controlli delle Fiamme gialle

GROSSETO – Sono stati 170 i mezzi controllati, tra autovetture, motociclisti e mezzi commerciali negli ultimi sette giorni. Oltre a persone e attività economiche a nord (da Follonica a Castiglione), nel capoluogo, nelle zone più interne fino all’Amiata, per giungere all’Argentario e Capalbio.

350 le persone identificate. Questi i risultati complessivi: un soggetto (di Grosseto) scoperto in giro di notte per la città in violazione sia del coprifuoco che di provvedimenti di obbligo domiciliare a suo carico.

Cinque persone trovate in possesso di vario stupefacente, tutte verbalizzate con sanzioni amministrative; sette verbali per violazioni al codice della strada.

Negli oltre 20 controlli effettuati presso attività commerciali, nessuna violazione alle disposizioni e protocolli anticovid.