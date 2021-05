Uisp Beach Park raddoppia, riparte il volley con la prima fase dei nazionali

GROSSETO – Non solo beach tennis a Uisp Beach Park. Domenica 2 maggio, nella tensostruttura di viale Europa, è infatti in programma la fase 1 del campionato nazionale Uisp di pallavolo sulla sabbia (beach volley).

Il torneo è previsto per tutta la giornata, mattina e pomeriggio, con inizio dei match alle 9,30, e vedrà cimentarsi nella formula 3 contro 3 dodici squadre divise in fasce di età. Al termine, premiazioni per tutti gli atleti tesserati.

La manifestazione è organizzata nel rispetto di tutti i protocolli sanitari.