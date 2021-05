FONTEBLANDA – Incendio in via delle Mimose a Fonteblanda nel comune di Orbetello. Le fiamme si sono originate, almeno secondo una prima ricostruzione, da un contatore elettrico che sarebbe andato in corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche i tecnici di Acquedotto del Fiora.

Durante le operazioni di spegnimento la zona è rimasta senza corrente elettrica.