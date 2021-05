Progetto Giglio: «I cittadini dell’Isola hanno diritto alla stessa sanità del resto della Regione»

ISOLA DEL GIGLIO – Una mozione per sottolineare le problematiche sanitarie all’Isola del Giglio. A proporla i consiglieri comunali del gruppo Progetto Giglio, Guido Cossu e Armando Schiaffino.

I cosniglieri sottolineano «la grave situazione in cui versa l’organizzazione sanitaria nel nostro Comune. L’azienda Usl ha la responsabilità di garantire, in tutto il territorio, la necessaria assistenza della medicina di base e l’Amministrazione comunale deve attivarsi per garantire a tutti i cittadini, un servizio essenziale come quello del medico di medicina generale».

Per questo i consiglieri chiedono al Consiglio comunale al sindaco e alla Giunta «di attivare immediatamente un tavolo di confronto e concertazione con l’assessorato alla sanità della Regione Toscana e l’Azienda Usl, al fine di costruire proposte, scaturite anche dalla discussione della presente mozione, che solleciti il medico di medicina generale a garantire nell’immediato il suo operato sull’isola assicurando l’assistenza sanitaria nella fascia oraria di sua competenza, secondo quanto previsto dal contratto nazionale e dalle decisioni della Regione Toscana».