GROSSETO – Fine settimana del Primo Maggio diviso in due in provincia di Grosseto. Pioggia nella giornata di oggi, sabato 1, miglioramenti previsti per domenica 2.

Si parte nella giornata di oggi con nubi sparse, cielo più coperto nel pomeriggio e pioggia in serata, con possibilità di temporali. Vento moderato, temperature previste nel capoluogo tra i 12 e i 22 gradi.

Situazione opposta prevista domani, con cielo coperto in mattina e miglioramenti durante la giornata. Temperature massime in lieve calo, 20 gradi previsti, con minime stabili.

