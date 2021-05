Coronavirus, 15 nuovi positivi e 26 persone guarite

GROSSETO – Sono 15 le persone risultate positive al Coronavirus in provincia di Grosseto su 449 tamponi effettuati. 131 i nuovi positivi in tutta la Asl sud est (Arezzo 49, Siena 67 e Grosseto 15). 26 le persone guarite, per cui al momento sono 586 le persone positive in tutta la Maremma.

Tra i nuovi positivi cinque rientrano nella fascia d’età 65-79, tre nella zero-18 e altrettanti nella 19-34, quattro invece nella 50-64.

I comuni da cui provengono i nuovi positivi sono cinque da Grosseto, due Castel del Piano, Monte Argentario, Orbetello, e uno da Capalbio, Follonica, Roccastrada, Scansano.

24 le persone ricoverate al Misericordia e dieci in terapia intensiva. 505 le persone positive al proprio domicilio, mentre sono 1429 coloro che sono in quarantena come contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 131 Provincia di Arezzo 49 Provincia di Siena 67 Provincia di Grosseto 15 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 8 6 9 15 6 5 Grosseto 3 3 0 4 5 0 Siena 14 17 19 9 6 2 Totale USL 25 26 28 28 17 7

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 24 aprile Domenica 25 aprile Lunedì 26 aprile Martedì 27 aprile Mercoledì 28 aprile Giovedì 29 aprile Venerdì 30 aprile Sabato 1 maggio Arezzo 96 109 70 67 92 104 64 49 Siena 38 68 40 44 75 75 49 67 Grosseto 15 27 12 25 27 30 15 15 Totale Asl Tse 149 204 122 136 194 209 128 131

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Capalbio 1 Castel Del Piano 2 Follonica 1 Grosseto 5 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Roccastrada 1 Scansano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 81 TI San Donato Arezzo 19 Degenza Covid Misericordia Grosseto 24 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1289 Provincia di Siena 1102 Provincia di Grosseto 449

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1564 Provincia di Siena 1359 Provincia di Grosseto 586

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1204 Provincia di Siena 1200 Provincia di Grosseto 505

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4925 Provincia di Siena 3085 Provincia di Grosseto 1429

Guariti Provincia di Arezzo 61 Provincia di Siena 29 Provincia di Grosseto 26