Quattro qualificazioni ai campionati italiani per le atlete del Cus Albinia

ALBINIA – Prime soddisfazioni in pedana per le pattinatrici del CUS Albinia. A Prato si sono svolti i campionati Regionali FISR Obbligatori Nella categoria Juniores hanno gareggiato Lucrezia Zago e Asia Tafani (foto in basso) piazzandosi rispettivamente sesta e ottava , tra i Cadetti Chiara Totino è sesta e Giorgia Fiori settima; per tutte e quattro arriva la qualificazione ai Campionati Italiani.

Nel Libero nella categoria Esordienti Regionali A gareggia Sofia Brandi che si piazza a metà classifica con un buon undicesimo posto.

Continuano con costanza e attenzione, per le restrizioni imposte, gli allenamenti nella società di Albinia in virtù dei prossimi importanti appuntamenti.