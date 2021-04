Fiaccolata di Fratelli d’Italia «Contro il coprifuoco e al fianco dei ristoratori»

GROSSETO – «Il coprifuoco è una misura restrittiva che non produce nulla in tema di contrasto alla pandemia, ma anzi è controproducente». Lo afferma Fratelli d’Italia, che questa sera è scesa in piazza a Grosseto, con una fiaccolata sotto Canapone.

«Noi di Fratelli d’Italia, da sempre siamo dalla parte di chi chiede di lavorare, per questo ci battiamo al fianco dei bar, ristoranti, pizzerie e attività commerciali che per via della conferma del coprifuoco alle 22.00 imposto dal governo e delle innumerevoli e illogiche limitazioni, sono impossibilitati a svolgere il loro lavoro».