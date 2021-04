Collaborazione col Valencia calcio, i tecnici spagnoli al camp estivo dell’Invictasauro

GROSSETO – Importante collaborazione per l’Asd Invictasauro con il Valencia calcio, col quale organizzerà due settimane di camp estivo presso il bellissimo centro sportivo della Asd Invictasauro, posto a Grosseto in via Lago di Varano.

La società spagnola sarà presente con il loro staff tecnico, e l’attività si terrà dal giorno 20 al 25 giugno per la prima settimana e dal 27 giugno al 2 luglio per la seconda. L’attività inizierà alle 9 e terminerà alle 17. Il camp sarà un momento importante sia di socializzazione che di formazione tecnica per i ragazzi che si iscrivono.

Potranno partecipare i ragazzi nati negli anni dal 2007 al 2012 inclusi.

Per maggiori informazioni si potrà telefonare alla segreteria della società (0564/415025 ) dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 1830, o al n. 3388676233